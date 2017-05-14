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Reuters: четыре человека погибли в результате аварии пассажирского поезда в Греции

Происшествия
14 мая, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Пять человек, в том числе машинист, получили ранения

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По крайней мере четыре человека погибли и пять получили ранения после того, как пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, сошел с рельсов в субботу вечером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на железнодорожную компанию-оператора.

Состояние машиниста оценивается как критическое.

Как сообщило посольство России в Греции на своей официальной странице в Twitter, россиян среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что поезд, в котором находились около 100 пассажиров, сошел с рельсов неподалеку от населенного пункта Адендро, расположенного примерно в 37 километрах от Салоник.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины происшествия выясняются.

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