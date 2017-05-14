Reuters: четыре человека погибли в результате аварии пассажирского поезда в Греции

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По крайней мере четыре человека погибли и пять получили ранения после того, как пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, сошел с рельсов в субботу вечером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на железнодорожную компанию-оператора.
Состояние машиниста оценивается как критическое.
Как сообщило посольство России в Греции на своей официальной странице в Twitter, россиян среди пострадавших нет.
В районе Салоник #Греция пассажирский поезд сошел с рельсов. По данным греч.властей, среди пострадавших росграждан нет. @MID_travel @MID_RF— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 13 May 2017
Ранее сообщалось, что поезд, в котором находились около 100 пассажиров, сошел с рельсов неподалеку от населенного пункта Адендро, расположенного примерно в 37 километрах от Салоник.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины происшествия выясняются.