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Один человек погиб и семеро ранены в ДТП с участием полицейской машины под Тулой

Происшествия
14 мая, 2:04 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

В Ясногорске столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и служебный автомобиль УАЗ, в котором находились сотрудники ОМВД по Ясногорскому району

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ТУЛА, 14 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Один человек погиб и семеро получили ранения в ДТП, произошедшем с участием полицейской машины в Ясногороске Тульской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"В Ясногорске произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 и служебным автомобилем УАЗ, в котором находились сотрудники ОМВД России по Ясногорскому району. По предварительной информации, в 23:05 мск водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении УАЗом. В момент ДТП сотрудники полиции возвращались в отделение с мероприятия, направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и находились в форменной одежде", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, находившихся в автомобиле УАЗ, среди которых четыре сотрудника полиции и две несовершеннолетние пассажирки 2000 года рождения. Водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи, пассажир автомобиля ВАЗ получил травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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