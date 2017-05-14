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Ученые зарегистрировали два выброса пепла на вулкане Шевелуч на Камчатке

Происшествия
14 мая, 3:33 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 14, мая. /ТАСС

Пепловый шлейф распространился на 16 км в западном-юго-западном направлении

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) по спутниковым видеоданным зарегистрировали два пепловых выброса на вулкане Шевелуч 13 и 14 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Первый выброс зарегистрирован вечером 13 мая, тогда высота выброса составила 5500 метров. Второй - утром 14 мая. Высота выброса - 3500 метров", - говорится в сообщении.

По данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 16 км в западном-юго-западном направлении от вулкана по территории. До ближайшего населенного пункта поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района - 51 км. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Спасатели отмечают, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. В районе вулкана туристических групп не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Высота вулкана 3283 метра. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

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