Ученые зарегистрировали два выброса пепла на вулкане Шевелуч на Камчатке

Путин прибыл с двухдневным визитом в ПекинЭкономика и бизнес 14 мая, 3:21
Конкурсант из Португалии стал победителем "Евровидения-2017"Культура 14 мая, 1:42
Власти Японии: ракета КНДР пролетела 800 км и упала в 400 км от территории ЯпонииМеждународная панорама 14 мая, 1:11
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным моремМеждународная панорама 14 мая, 1:08
СМИ: КНДР осуществила запуск неопознанной ракетыМеждународная панорама 14 мая, 0:26
"Терек" и "Ростов" проведут матчи чемпионата России по футболуСпорт 14 мая, 0:08
Сборная Канады проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 13 мая, 23:48
Пользователи Android в РФ начали получать уведомление о доступности Android PayЭкономика и бизнес 13 мая, 23:44
Российская саблистка Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира в ТунисеСпорт 13 мая, 23:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) по спутниковым видеоданным зарегистрировали два пепловых выброса на вулкане Шевелуч 13 и 14 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
"Первый выброс зарегистрирован вечером 13 мая, тогда высота выброса составила 5500 метров. Второй - утром 14 мая. Высота выброса - 3500 метров", - говорится в сообщении.
По данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 16 км в западном-юго-западном направлении от вулкана по территории. До ближайшего населенного пункта поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района - 51 км. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Спасатели отмечают, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. В районе вулкана туристических групп не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.
Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Высота вулкана 3283 метра. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.