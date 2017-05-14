Отопление в селе Соболево на Камчатке планируют восстановить 15-16 мая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Централизованное отопление села Соболево на Камчатке, где 9 мая из-за разгерметизации участка газопровода была приостановлена подача топлива на местные котельные, планируется восстановить 15-16 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Две модульные котельные, выделенные из краевого резерва, в выходные будут доставлены в район. Площадки под их монтаж уже подготовлены. В воскресенье - понедельник котельные планируют подключить", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это позволит обеспечить теплом 70% жителей многоквартирных домов и социальные объекты. "Остальным сельчанам мы раздадим обогреватели. В ближайшее время еще порядка 40 приборов дополнительно доставят в район из Петропавловска-Камчатского", - доложил глава Соболевского района Василий Куркин губернатору региона Владимиру Илюхину.

Илюхин подчеркнул, что ситуация в селе Соболево находится под постоянным контролем краевых властей. "Мы просим жителей села немного потерпеть, через два-три дня заработают котельные, которые дадут тепло и в большинство жилых домов, и на социальные объекты", - сказал губернатор. Представитель компании "Камчатгазпром" Владимир Фисенко сообщил, что предприятие разработало план ликвидации разрыва трубы. Согласно графику, газоснабжение села будет восстановлено по временной схеме до 22 июня.

Село Соболево на западном побережье Камчатки, где проживают 1,7 тыс. человек, осталось без газоснабжения из-за разгерметизации на газопроводе поздно вечером 9 мая. Паводковыми водами была подмыта береговая линия реки Колпакова, где находится участок газопровода. По данным Сибирского регионального центра МЧС России, без теплоснабжения осталось 188 жилых домов (136 частных и 52 многоквартирных), электроснабжение населенного пункта не прекращалось.