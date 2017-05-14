СМИ: в результате землетрясения в Иране погибли три человека

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По крайней мере три человека погибли и более 200 получили ранения в результате произошедшего накануне землетрясения на границе Ирана и Туркмении. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, в 11 населенных пунктах нарушена подача электричества и газа, а также возникли проблемы со связью.

В субботу вечером в районе ирано-туркменской границы произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км от иранского города Боджнурд на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 12,4 км.