Спровоцировавший ДТП с полицейской машиной под Тулой водитель был лишен прав

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ТУЛА, 14 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, который выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с полицейской машиной в Ясногорске Тульской области, ранее был лишен водительских прав на 19 месяцев, сообщили ТАСС в региональном УМВД.
"В ходе проверки установлена личность водителя, который выехал на встречку и совершил столкновение с полицейским автомобилем УАЗ. Выяснилось, что мужчина 1995 года рождения в декабре 2016 года лишен водительских прав на 19 месяцев. В результате ДТП молодой человек скончался", - сказали в ведомстве.
В машине также находился молодой человек 1996 года рождения, как полагают полицейские, он на момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть вероятность, что водитель машины также был пьян, взяты анализы на алкогольное опьянение. В настоящее время два пострадавших сотрудника полиции, а также одна девочка, находятся в больнице. Остальные после оказания медпомощи отправлены домой.
ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 и служебного автомобиля УАЗ, в котором находились сотрудники ОМВД России по Ясногорскому району, произошло накануне вечером в 23:05 мск. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении УАЗом. В момент ДТП сотрудники полиции возвращались в отделение с мероприятия, направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и находились в форменной одежде. Девочки 16 и 17 лет находились на улице после 22:00 мск предположительно в состоянии опьянения.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шестеро человек, находившихся в автомобиле УАЗ, среди которых четыре сотрудника полиции и две несовершеннолетние пассажирки. Водитель легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи, пассажир автомобиля ВАЗ получил травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.