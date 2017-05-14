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Следователи проверяют данные о незаконной добыче песка в еще одном районе Подмосковья

Происшествия
14 мая, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

В ходе проверки будет установлен причиненный окружающей среде ущерб

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о незаконной добыче песка в Клинском и Солнечногорском районах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК РФ) по Московской области.

"Сюжет о том, что вблизи поселка Раздолье Клинского района незаконно осуществляются работы по добыче и отгрузке грунта и песка с нарушением правил охраны и использования недр, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов", - сказали в ГСУ.

Ранее в главке сообщили, что проводится еще одна проверка по сюжету в СМИ о том, что вблизи населенного пункта Хметьево Солнечногорского района незаконно осуществляются работы по добыче и отгрузке песка. Из сюжета следует, что рабочими осуществляется переработка песчано-гравийной смеси с целью последующей реализации полученных в результате переработки песка и гравия. Следствие установило, что земельный участок арендован компанией ООО "Автогруз".

В рамках проводимых проверок следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческих организаций и должностных лиц, которые организовали и согласовали работы по добыче песка. Также в ходе проверок будет установлен причиненный окружающей среде ущерб.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

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