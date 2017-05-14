Следователи проверяют данные о незаконной добыче песка в еще одном районе Подмосковья

Семин заявил, что он впервые слышит об интересе "Локомотива" к футболисту НазаровуСпорт 14 мая, 11:10
Алекс: болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛСпорт 14 мая, 10:29
Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFCСпорт 14 мая, 10:08
Бабаев: ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с ЕременкоСпорт 14 мая, 9:48
Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболуСпорт 14 мая, 9:36
Лавров заявил, что не знает причину шумихи вокруг фотографий с его встречи с ТрампомПолитика 14 мая, 9:35
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/секКосмос 14 мая, 9:08
Миочич победил Дос Сантоса, защитив титул чемпиона UFC в тяжелом весеСпорт 14 мая, 9:06
Песков: Путин кратко переговорил с Эрдоганом в кулуарах форума "Один пояс - один путь"Политика 14 мая, 8:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о незаконной добыче песка в Клинском и Солнечногорском районах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК РФ) по Московской области.
"Сюжет о том, что вблизи поселка Раздолье Клинского района незаконно осуществляются работы по добыче и отгрузке грунта и песка с нарушением правил охраны и использования недр, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов", - сказали в ГСУ.
Ранее в главке сообщили, что проводится еще одна проверка по сюжету в СМИ о том, что вблизи населенного пункта Хметьево Солнечногорского района незаконно осуществляются работы по добыче и отгрузке песка. Из сюжета следует, что рабочими осуществляется переработка песчано-гравийной смеси с целью последующей реализации полученных в результате переработки песка и гравия. Следствие установило, что земельный участок арендован компанией ООО "Автогруз".
В рамках проводимых проверок следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческих организаций и должностных лиц, которые организовали и согласовали работы по добыче песка. Также в ходе проверок будет установлен причиненный окружающей среде ущерб.
По результатам проверок будет принято процессуальное решение.