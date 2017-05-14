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СМИ: в Иране около 100 населенных пунктов пострадали в результате землетрясения

Происшествия
14 мая, 12:24 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Более 10 деревень разрушены на 60-70%, пострадали по меньшей мере 400 человек

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ТЕГЕРАН, 14 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Почти 100 населенных пунктов северо-восточной провинции Хорасане Резави пострадали в результате произошедшего минувшей ночью близ границы Ирана и Туркмении землетрясения. Более 10 деревень разрушены на 60-70%. Об этом сообщил новостной телеканал IRINN.

По данным руководителя провинциального Управления по чрезвычайным ситуациям Хосейни Азими, жертвами стихийного бедствия стали три человека, по меньшей мере 400 пострадали, 21 человек извлечен из-под обломков. Госпитализированы 177 человек, 26 из которых находятся в тяжелом состоянии.

В 11 деревнях нарушено газоснабжение, подача электроэнергии к настоящему времен полностью восстановлена. В ряде горных районов за землетрясением последовали оползни и камнепады, в результате чего оказались блокированы 12 дорог местного значения.

Подземный толчок магнитудой 5,8 произошел накануне около 23:00 по местному времени (около 21:30 мск). Эпицентр находился в 43 км от города Боджнурд. Очаг залегал на глубине 12,4 км. После этого было зарегистрировано 25 повторных толчков, магнитудой около 3, сообщает IRINN.

Иран находится в зоне повышенной сейсмической активности. В прошлом веке жертвами 20 наиболее сильных землетрясений стали 170 тысяч иранцев. В декабре 2003 года в результате поземного толчка магнитудой 6,6 в иранской юго- восточной провинции Керман был почти полностью уничтожен древний город Бам. Тогда погибли более 30 тысяч человек.

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