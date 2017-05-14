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В Китае задержан расхититель древней гробницы, который 23 года скрывался от правосудия

Происшествия
14 мая, 16:01 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Гробница, возраст которой составлял порядка 2,4 тыс. лет, была разграблена в марте 1994 года

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ШАНХАЙ, 14 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полиции Китая удалось задержать подозреваемого в расхищении древней гробницы в центральной провинции Хубэй, совершенном 23 года назад. Об этом сообщило сегодня агентство "Синьхуа" со ссылкой на Управление общественной безопасности провинции.

Стражи порядка установили местонахождение Ли Ихая в мае этого года. Задержали подозреваемого на минувшей неделе в южной китайской провинции Хайнань.

Мужчина подозревается в том, что в марте 1994 года он принимал участие в разграблении одной из 300 древних гробниц уезда Цзишань провинции Хубэй, из которой были украдены останки женщины и другие важные артефакты. Возраст разграбленной гробницы составлял порядка 2,4 тыс. лет.

Полиции удалось задержать по горячим следам 23 подозреваемых и вернуть свыше 20 украденных ценностей, однако Ли Ихаю удалось тогда скрыться от правосудия.

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