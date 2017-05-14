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На востоке Москвы девочка упала в канализационный люк

Происшествия
14 мая, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

По факту падения ребенка в люк началась доследственная проверка

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московские власти выясняют обстоятельства падения девочки в канализационный люк у одного из жилых домов на востоке столицы; ребенок с травмами ног был госпитализирован, но уже отпущен домой. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа столицы.

"Девочку из больницы забрали домой", - сказал представитель префектуры.

Инцидент произошел сегодня. По словам собеседника агентства, место происшествия на Сиреневом бульваре, дом 11, корпус 1 огорожено сотрудниками оперативных служб. "На месте работают представители управы и ГБУ "Жилищник". Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.

По факту падения ребенка в люк началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание данной территории.

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