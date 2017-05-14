Трамвай и три автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате столкновения трамвая и трех машин на северо- востоке Москвы. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс- службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня на улице Бориса Галушкина произошло столкновение трамвая и трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, которые выясняют все причины произошедшего.