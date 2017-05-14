В Махачкале ликвидировали участника бандподполья

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии ликвидировали в Махачкале участника бандподполья, оказавшего вооружение сопротивление при задержании. Об этом ТАСС сообщил начальник Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии полковник Александр Веклич.
"В пригороде Махачкалы сотрудниками МВД Дагестана при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии ликвидирован участник бандитского подполья", - сказал Веклич.
Ранее в пресс-службе МВД по Дагестану, что на окраине Махачкалы сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, открывшего по ним огонь из пистолета при попытке задержания.
Среди сотрудников сил правопорядка и гражданских лиц пострадавших нет.