В Махачкале ликвидировали участника бандподполья

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии ликвидировали в Махачкале участника бандподполья, оказавшего вооружение сопротивление при задержании. Об этом ТАСС сообщил начальник Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии полковник Александр Веклич.

"В пригороде Махачкалы сотрудниками МВД Дагестана при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии ликвидирован участник бандитского подполья", - сказал Веклич.

Ранее в пресс-службе МВД по Дагестану, что на окраине Махачкалы сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, открывшего по ним огонь из пистолета при попытке задержания.

Среди сотрудников сил правопорядка и гражданских лиц пострадавших нет.