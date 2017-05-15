Камчатский вулкан Шивелуч четвертый день подряд выбрасывает пепел

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая. /ТАСС/. Очередной, четвертый за четыре дня, выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.
"Высота выброса пепла составила до 4000 метров. Высота вулкана 3283 метра. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пять километров в восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что в районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристических групп в районе Шивелуча не зарегистрировано.
Первый выброс на Шивелуче был зафиксирован утром 12 мая, тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 13 тысяч метров над уровнем моря. Второй и третий произошли соответственно вечером 13 мая и утром 14-го, высота выбросов составила 5,5 тысячи и 3,5 тысячи метров.