Дожди помогли погасить все лесные пожары в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Все лесные пожары в Приморском крае на данный момент потушены, новых за минувшие сутки зарегистрировано не было. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства администрации региона.

"Все лесные пожары на территории Приморского края потушены, новых возгораний нет. За минувшие выходные дни термических аномалий в регионе не зафиксировано. Возникло несколько палов травы, которые были оперативно ликвидированы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что потушить пожары помогли дожди, которые идут в Приморье уже третьи сутки. В администрации края также напомнили, что в регионе установилась влажная погода с частыми осадками, что снижает опасность возникновения пожаров.

С начала марта в Приморье зарегистрировано 379 лесных пожаров, 15 марта на всей территории края был введен особый противопожарный режим. За два месяца за его нарушение оштрафовали 273 человек, общая сумма штрафов превысила 0,5 млн рублей. Ожидается, что в ближайшие дни благодаря стабилизации ситуации противопожарный режим будет отменен.