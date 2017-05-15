В Магаданской области шестилетний ребенок получил пулевое ранение в голову

МАГАДАН, 15 мая. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в Магаданской области попал в больницу с пулевым ранением в голову, полученным в результате несчастного случая во время отдыха на природе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной больницы Марина Жарникова.

"Ребенок из Ягоднинского городского округа (500 км от Магадана - прим. ТАСС) получил ранение в голову из пневматического оружия в воскресенье во время отдыха на природе с семьей. Для транспортировки его в областную больницу был задействован самолет санавиации. Металлическая пуля пробила кость, прошла через височную долю в основание так называемой пирамиды. К счастью, функции головного мозга не пострадали", - рассказала собеседница агентства.

По словам Жарниковой, нейрохирурги провели экстренную операцию, сейчас пострадавший находится в сознании и чувствует себя хорошо, разговаривает и принимает пищу. Он готовится к переводу в детскую больницу.