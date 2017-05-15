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В Магаданской области шестилетний ребенок получил пулевое ранение в голову

Происшествия
15 мая, 3:53 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 15, мая. /ТАСС

Пострадавшему провели экстренную операцию, сейчас он находится в сознании, разговаривает и принимает пищу

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© Артем Коротаев/ТАСС

МАГАДАН, 15 мая. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в Магаданской области попал в больницу с пулевым ранением в голову, полученным в результате несчастного случая во время отдыха на природе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной больницы Марина Жарникова.

"Ребенок из Ягоднинского городского округа (500 км от Магадана - прим. ТАСС) получил ранение в голову из пневматического оружия в воскресенье во время отдыха на природе с семьей. Для транспортировки его в областную больницу был задействован самолет санавиации. Металлическая пуля пробила кость, прошла через височную долю в основание так называемой пирамиды. К счастью, функции головного мозга не пострадали", - рассказала собеседница агентства.

По словам Жарниковой, нейрохирурги провели экстренную операцию, сейчас пострадавший находится в сознании и чувствует себя хорошо, разговаривает и принимает пищу. Он готовится к переводу в детскую больницу.

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