В Магаданской области шестилетний ребенок получил пулевое ранение в голову

Экс-глава Пентагона считает, что связи РФ и США при Трампе лишь ухудшилисьМеждународная панорама 15 мая, 4:08
В Магаданской области шестилетний ребенок получил пулевое ранение в головуПроисшествия 15 мая, 3:53
Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытанияМеждународная панорама 15 мая, 3:27
СМИ: сирийские войска вернули под контроль военный аэродром к востоку от АлеппоМеждународная панорама 15 мая, 1:34
"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБАСпорт 15 мая, 1:16
Глава Microsoft призвал к неотложным коллективным шагам в свете хакерской атакиМеждународная панорама 15 мая, 1:02
КНДР назвала удачным очередное ракетное испытаниеМеждународная панорама 15 мая, 0:53
Опрос: увольнение главы ФБР не отразилось на рейтинге ТрампаМеждународная панорама 15 мая, 0:43
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачныЭкономика и бизнес 15 мая, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАДАН, 15 мая. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в Магаданской области попал в больницу с пулевым ранением в голову, полученным в результате несчастного случая во время отдыха на природе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь областной больницы Марина Жарникова.
"Ребенок из Ягоднинского городского округа (500 км от Магадана - прим. ТАСС) получил ранение в голову из пневматического оружия в воскресенье во время отдыха на природе с семьей. Для транспортировки его в областную больницу был задействован самолет санавиации. Металлическая пуля пробила кость, прошла через височную долю в основание так называемой пирамиды. К счастью, функции головного мозга не пострадали", - рассказала собеседница агентства.
По словам Жарниковой, нейрохирурги провели экстренную операцию, сейчас пострадавший находится в сознании и чувствует себя хорошо, разговаривает и принимает пищу. Он готовится к переводу в детскую больницу.