В киргизском городе Ош пять человек госпитализировали после падения карусели

БИШКЕК, 15 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Пять человек с различными травмами были госпитализированы в больницу после падения цепочной карусели в одном из парков южного областного центра Киргизии города Ош. Об этом ТАСС сообщили в УВД Оша.

"Инцидент произошел в парке имени Навои. По предварительным данным, во время работы отломилась верхняя часть карусели, на которой в тот момент находились 10 человек", - заявили в ведомстве.

По словам его сотрудников, восемь человек получили травмы различной степени тяжести, пятеро из которых были госпитализированы. "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Вероятнее всего, причиной падения карусели стала ее механическая неисправность, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех соответствующих экспертиз", - заверили в УВД.

По данным управления, детей среди пострадавших нет, все госпитализированные - молодые люди. "Одна из женщин получила серьезные травмы, предварительное обследование показало, что у нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги", - подчеркнули в городском отделе милиции.