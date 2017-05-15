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Практически все пострадавшие от пожаров жители Иркутской области получили матпомощь

Происшествия
15 мая, 6:14 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, мая. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков также отметил, что работа региональных структур организована на очень высоком уровне

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ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Практически все пострадавшие от лесных пожаров в Иркутской области уже получили материальную помощь, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, прибывший в Иркутск с рабочей поездкой.

Министр обсудил оказание помощи жителям пострадавших от пожаров населенных пунктов с губернатором региона Сергеем Левченко.

"Мы обсудили оперативные вопросы оказания адресной конкретной помощи пострадавшим. Организованы выплаты материальной помощи - каждому пострадавшему по 10 тысяч рублей, осуществляются компенсационные выплаты по 100 тысяч, и практически все уже получили материальную помощь", - сказал Пучков.

Он отметил, что работа региональных структур организована на очень высоком уровне. "Адресная конкретная помощь оказывается каждому пострадавшему", - подчеркнул министр.

Иркутский губернатор поблагодарил главу МЧС за помощь в организации выплат. "С помощью МЧС России нам удалось решить на федеральном уровне вопрос поступления компенсаций в кратчайшие сроки - через пять дней люди уже начали получать выплаты", - сказал губернатор.

От пожаров больше всего пострадали Киринский и Аларский районы Иркутской области.

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