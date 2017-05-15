В отношении экс-директора авиапредприятия в Красноярске возбуждено уголовное дело

Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не превышает 700 гаПроисшествия 15 мая, 6:56
Путин: Россия будет активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь"Экономика и бизнес 15 мая, 6:16
Новак: на встрече в Вене 25 мая будет участвовать больше стран, чем в текущем соглашенииЭкономика и бизнес 15 мая, 6:07
Местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 мая, 6:02
Участники сделки по сокращению нефтедобычи достигли консенсуса по ее продлениюЭкономика и бизнес 15 мая, 5:52
Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более $42 тыс.Международная панорама 15 мая, 5:27
"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"Спорт 15 мая, 5:26
Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позицийСпорт 15 мая, 5:08
Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшилисьМеждународная панорама 15 мая, 4:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в связи в отношении экс-руководителя государственного авиапредприятия "Черемшанка" возбужденно в Красноярском крае. Бывший гендиректор подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В Красноярском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного авиапредприятия в связи с превышением должностных полномочий", - говорится в сообщении.
По версии прокуратуры, гендиректор без проведения конкурса передал иркутскому топливозаправочному предприятию ряд объектов недвижимого имущества на сумму более 7 млн рублей.
Авиапредприятие "Черемшанка" объединяет в качестве филиалов три аэропорта Красноярского края: Игарка, Богучаны и базовый аэропорт Черемшанка. Предприятие принадлежит Красноярскому краю.