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В отношении экс-директора авиапредприятия в Красноярске возбуждено уголовное дело

Происшествия
15 мая, 6:42 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, мая. /ТАСС

Бывший гендиректор подозревается в превышении должностных полномочий

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КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в связи в отношении экс-руководителя государственного авиапредприятия "Черемшанка" возбужденно в Красноярском крае. Бывший гендиректор подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В Красноярском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного авиапредприятия в связи с превышением должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, гендиректор без проведения конкурса передал иркутскому топливозаправочному предприятию ряд объектов недвижимого имущества на сумму более 7 млн рублей.

Авиапредприятие "Черемшанка" объединяет в качестве филиалов три аэропорта Красноярского края: Игарка, Богучаны и базовый аэропорт Черемшанка. Предприятие принадлежит Красноярскому краю.

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