Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не превышает 700 га

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УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Лесопожарная ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке за прошедшие выходные стабилизировалась, горит менее 700 га. Об этом сообщили в понедельник в органах лесоохраны.
"Общая площадь пожаров в России составляет 1,1 тыс. га. На территории Сибири возгорания тушатся на площади менее 400 га", - говорится в сообщении Авиалесоохраны.
Также природные пожары есть в Хабаровском крае, это три очага на общей площади 255 га. В Приморском крае все лесные пожары потушены: в регионе установилась влажная погода с частыми осадками.
В Сибири, где в конце прошлой недели огнем было охвачено более 1 тыс. га, сегодня большая площадь приходится на Забайкальский край. По данным регионального Минприроды на утро понедельника, там действует пять очагов на общей площади 237,5 га. Один пожар локализован на 18 га.
В Бурятии зарегистрированы четыре термические точки. "Из них две - это действующие пожары в Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 17 га. Еще два очага в Джидинском и Северо-Байкальском районах локализованы на площади около 120 га", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На Красноярский край, Иркутскую область и Туву всего приходится 5 га, сообщили в Авиалесоохране.
В Хакасии природные пожары не зарегистрированы.