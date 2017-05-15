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Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не превышает 700 га

Происшествия
15 мая, 6:56 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, мая. /ТАСС

При этом общая площадь пожаров по России составляет 1,1 тыс. га, сообщили в органах лесоохраны

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Лесопожарная ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке за прошедшие выходные стабилизировалась, горит менее 700 га. Об этом сообщили в понедельник в органах лесоохраны.

"Общая площадь пожаров в России составляет 1,1 тыс. га. На территории Сибири возгорания тушатся на площади менее 400 га", - говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Также природные пожары есть в Хабаровском крае, это три очага на общей площади 255 га. В Приморском крае все лесные пожары потушены: в регионе установилась влажная погода с частыми осадками.

Возгорания в Сибири

В Сибири, где в конце прошлой недели огнем было охвачено более 1 тыс. га, сегодня большая площадь приходится на Забайкальский край. По данным регионального Минприроды на утро понедельника, там действует пять очагов на общей площади 237,5 га. Один пожар локализован на 18 га.

В Бурятии зарегистрированы четыре термические точки. "Из них две - это действующие пожары в Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 17 га. Еще два очага в Джидинском и Северо-Байкальском районах локализованы на площади около 120 га", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На Красноярский край, Иркутскую область и Туву всего приходится 5 га, сообщили в Авиалесоохране.

В Хакасии природные пожары не зарегистрированы.

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