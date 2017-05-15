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Экс-министр сельского хозяйства Тувы предстанет перед судом за мошенничество

Происшествия
15 мая, 7:50 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 15, мая. /ТАСС

По версии следствия, Юрий Тыт-оол в октябре-декабре 2015 года перечислил 7,23 млн рублей из резервного фонда правительства республики двум сельхозкомпаниям

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КЫЗЫЛ, 15 мая. /ТАСС/. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Тыт-оол предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Юрия Тыт-оола", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Тыт-оол, который руководил министерством, в октябре-декабре 2015 года необоснованно перечислил средства резервного фонда правительства республики двум сельхозкомпаниям - "АГРОСОЮЗ" и "Сайзырал" - на общую сумму 7,23 млн рублей. Ранее Тыт-оол, возглавляя администрацию Тес-Хемского кожууна (района), зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство, после чего туда по фиктивным договорам было трудоустроено 11 безработных. В результате на счета родственника министра было перечислено 1,34 млн рублей из Центра занятости населения.

Родственник министра также обвиняется в мошенничестве. Еще одного своего родственника, Тыт-оол будучи главой администрации района фиктивно устроил подсобным работником и получал за него зарплату.

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