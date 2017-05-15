Экс-министр сельского хозяйства Тувы предстанет перед судом за мошенничество

КЫЗЫЛ, 15 мая. /ТАСС/. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Тыт-оол предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Юрия Тыт-оола", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Тыт-оол, который руководил министерством, в октябре-декабре 2015 года необоснованно перечислил средства резервного фонда правительства республики двум сельхозкомпаниям - "АГРОСОЮЗ" и "Сайзырал" - на общую сумму 7,23 млн рублей. Ранее Тыт-оол, возглавляя администрацию Тес-Хемского кожууна (района), зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство, после чего туда по фиктивным договорам было трудоустроено 11 безработных. В результате на счета родственника министра было перечислено 1,34 млн рублей из Центра занятости населения.

Родственник министра также обвиняется в мошенничестве. Еще одного своего родственника, Тыт-оол будучи главой администрации района фиктивно устроил подсобным работником и получал за него зарплату.