Экс-министр сельского хозяйства Тувы предстанет перед судом за мошенничество

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка "Информпрогресс"Экономика и бизнес 15 мая, 8:36
Спасатели ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 37,5 га в Челябинской областиНовости Урала 15 мая, 8:28
Нефть выросла на новостях о возможном продлении сделки по снижению добычиЭкономика и бизнес 15 мая, 8:19
Социал-демократы не смогли конвертировать "эффект Шульца" в победыМеждународная панорама 15 мая, 8:14
THR: американский актер Пауэрс Бут скончался на 69-м году жизниКультура 15 мая, 7:31
Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не превышает 700 гаПроисшествия 15 мая, 6:56
Путин: Россия будет активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь"Экономика и бизнес 15 мая, 6:16
Новак: на встрече в Вене 25 мая будет участвовать больше стран, чем в текущем соглашенииЭкономика и бизнес 15 мая, 6:07
Местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 мая, 6:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЫЗЫЛ, 15 мая. /ТАСС/. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Тыт-оол предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Юрия Тыт-оола", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Тыт-оол, который руководил министерством, в октябре-декабре 2015 года необоснованно перечислил средства резервного фонда правительства республики двум сельхозкомпаниям - "АГРОСОЮЗ" и "Сайзырал" - на общую сумму 7,23 млн рублей. Ранее Тыт-оол, возглавляя администрацию Тес-Хемского кожууна (района), зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство, после чего туда по фиктивным договорам было трудоустроено 11 безработных. В результате на счета родственника министра было перечислено 1,34 млн рублей из Центра занятости населения.
Родственник министра также обвиняется в мошенничестве. Еще одного своего родственника, Тыт-оол будучи главой администрации района фиктивно устроил подсобным работником и получал за него зарплату.