Самолет-разведчик Сил самообороны Японии пропал с радаров в районе Хоккайдо

ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Небольшой винтовой самолет-разведчик LR-2 Сил самообороны Японии пропал с экранов радаров в районе северного японского острова Хоккайдо. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, самолет находился в 30 км от аэропорта портового города Хакодатэ, где должен был совершить посадку. О количестве находившихся на борту человек не сообщается.