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Самолет-разведчик Сил самообороны Японии пропал с радаров в районе Хоккайдо

Происшествия
15 мая, 7:50 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Самолет находился в 30 км от аэропорта портового города Хакодатэ

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Небольшой винтовой самолет-разведчик LR-2 Сил самообороны Японии пропал с экранов радаров в районе северного японского острова Хоккайдо. Об этом сообщил  телеканал NHK.

По его данным, самолет находился в 30 км от аэропорта портового города Хакодатэ, где должен был совершить посадку. О количестве находившихся на борту человек не сообщается.

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