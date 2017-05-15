Самолет-разведчик Сил самообороны Японии пропал с радаров в районе Хоккайдо

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Небольшой винтовой самолет-разведчик LR-2 Сил самообороны Японии пропал с экранов радаров в районе северного японского острова Хоккайдо. Об этом сообщил телеканал NHK.
По его данным, самолет находился в 30 км от аэропорта портового города Хакодатэ, где должен был совершить посадку. О количестве находившихся на борту человек не сообщается.