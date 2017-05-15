В ДТП с автобусом и грузовиком под Тулой получили травмы восемь человек

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ТУЛА, 15 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе деревне Матвеевка Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Кимовск - Москва, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. В УМВД отметили, что автобус был полон, детей среди пассажиров не было.
"Семь пострадавших - пассажиры, они доставлены в больницу. Восьмой - водитель, он остался на месте ДТП", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о семи пострадавших. По информации ведомства, они были госпитализированы с незначительными травмами.
Движение по трассе в связи с происшествием не затруднено.