В ДТП с автобусом и грузовиком под Тулой получили травмы восемь человек

ТУЛА, 15 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе деревне Матвеевка Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Кимовск - Москва, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. В УМВД отметили, что автобус был полон, детей среди пассажиров не было.

"Семь пострадавших - пассажиры, они доставлены в больницу. Восьмой - водитель, он остался на месте ДТП", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. По информации ведомства, они были госпитализированы с незначительными травмами.

Движение по трассе в связи с происшествием не затруднено.