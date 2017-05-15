В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее маленькой дочери в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Ночью 15 мая в квартире жилого дома по Ленинскому проспекту обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", - сказала она.

По словам Ивановой, установлено, что женщина с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого, который достал охотничье ружье и выстрелил в них не менее двух раз. От полученных ранений мама и дочка скончались на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

"Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы", - сказала Иванова.