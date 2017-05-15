На станции "Петровско-Разумовская" московского метро произошло задымление

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Экстренные службы устанавливают причины задымления на станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"На станции метро "Петровско-Разумовская" произошло задымление. По предварительным данным, никто не пострадал", - сказал он, отметив, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
По словам собеседника агентства, из-за задымления была небольшая задержка в движении поездов, однако "сейчас поезда ходят в штатном режиме".