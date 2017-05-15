Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за нештатной ситуации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Со вчерашнего дня из-за нештатной ситуации остановил прием и сдачу готовой продукции в систему Московский НПЗ", - сообщил он.
При этом он сообщил, что во всех портах погода рабочая.
"В Козьмино шторм закончился в 17.00 (мск) вчерашнего дня и началась отгрузка с обоих причалов. Прием нефти в систему идет по плану", - добавил представитель "Транснефти".
В апреле Московский нефтеперерабатывающий завод начал прием нефти и работу после ремонта. Изначально планировалось, что установки "большого технологического" кольца Московского НПЗ будут выведены на плановый ремонт с 10 января по 6 мая 2017 г. в соответствии с графиком, утвержденным государственным регулятором.
"Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". На сегодняшний день Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.