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Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации

Происшествия
15 мая, 10:41 дата обновления: 15 мая, 10:47 UTC+3

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин также сообщил, что пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ

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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за нештатной ситуации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Со вчерашнего дня из-за нештатной ситуации остановил прием и сдачу готовой продукции в систему Московский НПЗ", - сообщил он.

Демин также отметил, что пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ, кроме того, с 15 мая ввел ограничение на прием ТАНЕКО (Нижнекамск).

При этом он сообщил, что во всех портах погода рабочая.

"В Козьмино шторм закончился в 17.00 (мск) вчерашнего дня и началась отгрузка с обоих причалов. Прием нефти в систему идет по плану", - добавил представитель "Транснефти".

В апреле Московский нефтеперерабатывающий завод начал прием нефти и работу после ремонта. Изначально планировалось, что установки "большого технологического" кольца Московского НПЗ будут выведены на плановый ремонт с 10 января по 6 мая 2017 г. в соответствии с графиком, утвержденным государственным регулятором.

"Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". На сегодняшний день Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.

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