В Башкирии задержан предполагаемый вербовщик ИГ

УФА, 15 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали предполагаемого вербовщика запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан задержан житель Дюртюлинского района, 1985 года рождения, подозреваемый в содействии запрещенной в России международной террористической организации ИГ", - говорится в сообщении.

По данным управления, задержанный вовлекал жителей региона в деятельность террористической организации и содействовал их выезду в Сирию.

В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.