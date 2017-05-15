В Башкирии задержан предполагаемый вербовщик ИГ

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УФА, 15 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали предполагаемого вербовщика запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан задержан житель Дюртюлинского района, 1985 года рождения, подозреваемый в содействии запрещенной в России международной террористической организации ИГ", - говорится в сообщении.
По данным управления, задержанный вовлекал жителей региона в деятельность террористической организации и содействовал их выезду в Сирию.
В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.