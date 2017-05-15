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Экс-гендиректора дочернего общества "Газпрома" обвинили в растрате более 200 млн рублей

Происшествия
15 мая, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Суд избрал бывшему гендиректору АО "Драга" Александру Караваеву меру пресечения в виде заключения под стражу

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинение в растрате бывшему генеральному директору дочернего общества ПАО "Газпром" - АО "Драга" Александру Караваеву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Главном следственном управлении СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего и. о. председателя правления АКБ "Интрастбанк" Бориса Епифанова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате. Банк России 16 сентября 2014 года у финансовой организации отозвал лицензию на осуществление банковских операций, и она была признана банкротом.

"В ходе расследования этого дела также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дочернего общества ПАО "Газпром" - АО "Драга" Александра Караваева по факту растраты им денежных средств общества, которые были размещены в Интрастбанке", - пояснили в СК.

По данным следствия, в период с марта 2013 по сентябрь 2014 года Караваев совершил растрату вверенных ему денежных средств в сумме более 223 млн руб. в пользу бенефициарных владельцев АКБ "Интрастбанк", являющихся его близкими родственниками.

"Караваеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

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