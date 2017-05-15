Прокуратура рассматривает четыре версии гибели 68 дельфинов в Новороссийске

КРАСНОДАР, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура рассматривает четыре версии гибели 68 дельфинов, которых с 1 апреля по 3 мая находили на пляже в Новороссийске, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Первая версия - загрязнение акватории (Черного моря), вторая - влияние гидролокаторов и иных акустических систем, третья - наличие в организмах дельфинов паразитов и четвертая - распространение вирусной инфекции", - сказали в прокуратуре.

Там уточнили, что версия отравления нефтепродуктами отсутствует, поскольку на телах погибших животных их следов не нашли. На данный момент удалось точно установить гибель одного из животных, умершего от отека легких и интоксикации продуктами жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала поверку в связи с гибелью 68 животных на пляже в Новороссийске. Для установления причин производится отбор проб морской воды и патологоанатомические обследования мертвых животных.