Прокуратура рассматривает четыре версии гибели 68 дельфинов в Новороссийске

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КРАСНОДАР, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура рассматривает четыре версии гибели 68 дельфинов, которых с 1 апреля по 3 мая находили на пляже в Новороссийске, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
"Первая версия - загрязнение акватории (Черного моря), вторая - влияние гидролокаторов и иных акустических систем, третья - наличие в организмах дельфинов паразитов и четвертая - распространение вирусной инфекции", - сказали в прокуратуре.
Там уточнили, что версия отравления нефтепродуктами отсутствует, поскольку на телах погибших животных их следов не нашли. На данный момент удалось точно установить гибель одного из животных, умершего от отека легких и интоксикации продуктами жизнедеятельности.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала поверку в связи с гибелью 68 животных на пляже в Новороссийске. Для установления причин производится отбор проб морской воды и патологоанатомические обследования мертвых животных.