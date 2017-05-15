Родственники погибших на платформе "Кольская" моряков обжаловали приговор виновным

МУРМАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Родственники моряков, погибших при крушении буровой платформы "Кольская" в Охотском море в 2011 году, подали апелляционные жалобы на вынесенный приговор виновным. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Первомайском суде Мурманска, через который жалобы подаются в следующую инстанцию - Мурманский областной суд.

"Оглашение приговора состоялось 2-3 мая, родственники потерпевших в соответствии с законом в 10-дневный срок обжаловали приговор, на сегодня поступило уже несколько апелляционных жалоб на вынесенное решение суда", - сообщили в суде.

Как сообщалось ранее, обвиняемых по делу о крушении буровой платформы "Кольская" в 2011 году, при котором погибли 53 человека, приговорили к 6 годам колонии-поселения.

Родственники считают приговор слишком мягким. После получения апелляционных жалоб Мурманский областной суд примет решение об их рассмотрении.

Расследование и приговор

Обвиняемые осуждены по ч.3 ст. 363 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Оглашение приговора заняло 2 дня, в деле были десятки томов. В колонию отправятся бывший исполняющий обязанности заместителя генерального директора АМНГР ("Арктикморнефтегазразведка") Борис Лихван и бывший исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела в Первомайском суде Мурманска началось в 2015 году, после передачи его с Дальнего Востока. Расследование было долгим и сложным, истцы - родные погибших - не раз заявляли о нарушениях и даже фальсификации документов. В 2016 году бывшему следователю Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) Виталию Фердеру предъявили обвинение в фальсификации доказательств по делу о крушении буровой платформы.

Крушение

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) "Кольская" затонула 18 декабря 2011 года в 200 км от берега во время шторма при буксировке в Охотском море. Буксировка велась ледоколом "Магадан" и транспортно-буксирным судном "Нефтегаз 55" по маршруту полуостров Камчатский - остров Сахалин. Из 67 членов экипажа, находившихся на борту "Кольской", 36 человек - из Мурманской области. В результате трагедии погибли 53 члена экипажа СПБУ, 14 человек удалось спасти, из них трое получили вред здоровью.