Мосгорсуд признал законным штраф Навального за организацию протестов 26 марта

Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
Павел Чухрай получит почетный приз XXVIII "Кинотавра"Культура 15 мая, 12:39
Путин на форуме "Один пояс - один путь". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 15 мая, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несогласованной акции в центре Москвы 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Навального - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Оппозиционер был задержан 26 марта в центре Москвы, где проходила не согласованная с властями акция. Московский департамент региональной безопасности сообщал, что всего было задержано более 600 человек. Организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, в итоге несогласованная акция прошла в центре города.
В отношении Навального были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2.2 ("Организация несогласованного массового мероприятия") и по ч. 1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ. Тверской суд Москвы 27 марта за неповиновение полиции отправил Навального под административный арест на 15 суток.