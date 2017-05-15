Мосгорсуд признал законным штраф Навального за организацию протестов 26 марта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несогласованной акции в центре Москвы 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Навального - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Оппозиционер был задержан 26 марта в центре Москвы, где проходила не согласованная с властями акция. Московский департамент региональной безопасности сообщал, что всего было задержано более 600 человек. Организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, в итоге несогласованная акция прошла в центре города.

В отношении Навального были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2.2 ("Организация несогласованного массового мероприятия") и по ч. 1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ. Тверской суд Москвы 27 марта за неповиновение полиции отправил Навального под административный арест на 15 суток.