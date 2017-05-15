Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд признал законным штраф Навального за организацию протестов 26 марта

Происшествия
15 мая, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Жалоба защиты оставлена без удовлетворения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несогласованной акции в центре Москвы 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Навального - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Оппозиционер был задержан 26 марта в центре Москвы, где проходила не согласованная с властями акция. Московский департамент региональной безопасности сообщал, что всего было задержано более 600 человек. Организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, в итоге несогласованная акция прошла в центре города.

В отношении Навального были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2.2 ("Организация несогласованного массового мероприятия") и по ч. 1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ. Тверской суд Москвы 27 марта за неповиновение полиции отправил Навального под административный арест на 15 суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
3
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономику
4
На Украине националисты избили и ранили из пистолета таксиста, ответившего им по-русски
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
СМИ: группа беженцев, приютивших Сноудена в Гонконге, получила отказ в убежище
7
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама