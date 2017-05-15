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ГИБДД Москвы проверяет видео с грубыми нарушениями ПДД сына вице-президента "Лукойла"

Происшествия
15 мая, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Видеоролик размещен в аккаунте Instagram, принадлежащем Руслану Шамсуарову

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют видео с грубыми нарушениями ПДД, выложенное на странице в Instagram сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, ранее бывшего фигурантом дела о гонках на "Гелентвагене".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, "по факту размещенного в сети интернет видеоролика, где водитель автомобиля выезжает на полосу, разделяющую направление движения, проводится проверка".

"По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе ведомства.

Видеоролик размещен в аккаунте Instagram, принадлежащем Шамсуарову, и на видео видно, как автомобиль Mercedes едет по разделительной полосе, обгоняя плотный поток автомобилей, однако кто находится за рулем автомобиля, не видно.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил фигурантов дела о гонках на "Гелентвагене" Шамсуарова и Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ, Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан.

В ходе прений сторон прокуратура просила приговорить всех фигурантов к реальным срокам. По данным СК, утром 22 мая 2016 года молодые люди, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения.

Зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине, они продолжали совершать опасные маневры, вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес полицейских, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс.

До возбуждения уголовного дела молодые люди за эти нарушения ПДД получили по 15 суток административного ареста.

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