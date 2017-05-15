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Жители Ульяновска подозреваются в избиении и похищении полицейского из мести

Происшествия
15 мая, 14:30 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших

По данным следствия, сотрудника полиции заставили дать расписку о денежном долге, а также подписать договор о покупке мотоцикла

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УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области предъявило обвинение трем местным жителям в избиении, похищении полицейского и вымогательстве у него денег. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Обвинение предъявлено по трем статьям УК РФ: "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", "Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений", "Вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия, в крупном размере". На данный момент решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 12 мая обвиняемые в центре Ульяновска избили инспектора отдельного батальона дорожно-патрульной службы городского УМВД. Затем они, как полагают следователи, привезли сотрудника правоохранительных органов в гаражный бокс, где заставили полицейского подписать фиктивные документы - расписку о долге одному из них в размере 200 тыс. рублей, а также договор о покупке мотоцикла за 300 тыс. рублей. После того, как потерпевший выполнил все требования, он был отпущен.

По данным ведомства, обвиняемые мстили полицейскому за составление в отношении одного из них протокола об административном правонарушении.

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