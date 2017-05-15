Суд рассмотрит иск о взыскании с Филиппа Киркорова 25 млн руб. долга по кредиту

Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФСпорт 15 мая, 14:41
OMEGA останется официальным хронометристом Олимпийских игр до 2032 годаСпорт 15 мая, 14:40
Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессируетСпорт 15 мая, 14:39
Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдахТранспорт 15 мая, 14:18
Российские и израильские химики научились возвращать белки к жизниНаука 15 мая, 14:12
Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнирСпорт 15 мая, 14:12
Космодром Байконур. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 14:11
Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"Новости партнеров 15 мая, 14:01
ФИФА заключила соглашение о реализации официальной продукции ЧМ-2018Спорт 15 мая, 13:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 22 мая рассмотрит иск банка "Церих" к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по кредиту. Об этом ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
"Иск о взыскании задолженности по кредитным договорам суд рассмотрит 22 мая в 10:10 мск", - сказала она.
Как сообщали СМИ, банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов (ACB) требуют вернуть 25 миллионов рублей. Певец в 2015 году взял в банке два кредита и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва у банка лицензии перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.