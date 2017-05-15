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Суд рассмотрит иск о взыскании с Филиппа Киркорова 25 млн руб. долга по кредиту

Происшествия
15 мая, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Певец перестал платить взносы после того, как у банка "Церих", в котором он брал кредит, отозвали лицензию

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 22 мая рассмотрит иск банка "Церих" к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по кредиту. Об этом ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Иск о взыскании задолженности по кредитным договорам суд рассмотрит 22 мая в 10:10 мск", - сказала она.

Как сообщали СМИ, банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов (ACB) требуют вернуть 25 миллионов рублей. Певец в 2015 году взял в банке два кредита и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва у банка лицензии перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.

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Киркоров, Филипп Бедросович
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