Суд рассмотрит иск о взыскании с Филиппа Киркорова 25 млн руб. долга по кредиту

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 22 мая рассмотрит иск банка "Церих" к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по кредиту. Об этом ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Иск о взыскании задолженности по кредитным договорам суд рассмотрит 22 мая в 10:10 мск", - сказала она.

Как сообщали СМИ, банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов (ACB) требуют вернуть 25 миллионов рублей. Певец в 2015 году взял в банке два кредита и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва у банка лицензии перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.