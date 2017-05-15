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Злоумышленники пытались похитить экспонат с выставки в московском музее "Гараж"

Происшествия
15 мая, 14:39 UTC+3

Сотрудникам службы безопасности удалось предотвратить кражу работы Анастасии Потемкиной

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Попытка кражи экспоната с выставки Триеннале современного российского искусства была пресечена в музее "Гараж" в последний день работы экспозиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гаража".

"Действительно, вчера (в воскресенье - прим. ТАСС) была совершена попытка кражи одного из экспонатов Триеннале современного российского искусства - работы Анастасии Потемкиной. Сотрудники службы безопасности успешно ее предотвратили", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, нарушители были задержаны, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Триеннале современного российского искусства впервые проводилась в музее "Гараж" с 10 марта по 14 мая. Выставка, которая в этот раз объединила работы более 60 художников и будет проходить раз в три года, стала итогом масштабного исследования состояния искусства в разных российских регионах - от Калининграда до Владивостока

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