Провалившийся под лед на Шпицбергене россиянин скончался в больнице

ОСЛО, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Гид из РФ, провалившийся в апреле под лед на Шпицбергене вместе с группой российских туристов, ночью скончался в больнице норвежского города Тромсё.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе медицинского учреждения.

"Пациент, россиянин, скончался в ночь на понедельник", - заявил сотрудник больницы Ян Фредерик Фратсен. Состояние пострадавшего изначально оценивалось как критическое. Находясь в ледяной воде, он получил сильное переохлаждение.

27 апреля девять граждан РФ провалились под лед, когда пересекали на снегоходах замерзший пролив Темпель-фьорд, следуя в норвежский административный центр Лонгйир. Всех извлекли из воды норвежские спасатели. Госпитализированы были пять человек, однако всех кроме гида вскоре выписали, и они вернулись в Россию. Губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт ранее распорядилась установить, что послужило причиной произошедшего.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан королевству после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. При этом экономическое присутствие на Шпицбергене на сегодняшний день активно поддерживают лишь Норвегия и Россия. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на котором постоянно проживают 2600 человек.