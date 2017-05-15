Польша выдала России обвиняемого в хищении почти 2 млн рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Гражданин РФ, обвиняемый в хищении почти 2 млн рублей при поставке тракторной техники, экстрадирован из Польши.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Дмитрия Смирнова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, весной 2014 года Смирнов ввел в заблуждение двух жителей Нижнего Новгорода и получил от них почти 2 млн рублей в счет поставки двух фронтальных погрузчиков. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный, а 8 июля 2016 года - в международный розыск. После задержания Смирнова Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генпрокуратуры РФ о его выдаче.

В понедельник обвиняемый был передан представителям правоохранительных органов Российской Федерации.