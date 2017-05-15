Задержан водитель, сбивший насмерть женщину и скрывшийся с места ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личность водителя, который сбил двух пешеходов в Подмосковье и скрылся с места аварии, в результате ДТП женщина скончалась на месте, а второй пешеход был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"10 мая в дежурную часть отдела ГИБДД МУ МВД России "Ногинское" поступило сообщении о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 5-м км автодороги Кузнецы - Тимково - Мамонтово Ногинского района. Полицейскими установлено, что водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по обочине дороги. В результате ДТП 27-летняя женщина скончалась от полученных телесных повреждений до приезда скорой помощи, а мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение. Виновник скрылся с места аварии", - сказала представитель МВД.

11 мая было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В отношении владельца автомобиля, 42-летнего местного жителя, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметила Волк.