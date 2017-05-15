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Замедление в работе "Активного гражданина" вызвано вирусной атакой на ЦОД Москвы

Происшествия
15 мая, 16:36 дата обновления: 15 мая, 16:42 UTC+3

В 10:47 мск в Twitter департамента информационных технологий появилось сообщение о повышенных нагрузках на столичный центр обработки данных

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Затрудненный доступ к системе "Активный гражданин" в понедельник утром был связан с массированной вирусной атакой на столичный центр обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Это (затрудненный доступ) связано не только с "Активным гражданином". Как вы знаете, буквально несколько дней назад были штурмовые атаки, связанные с действиями хакеров, системы выдержали достаточно большую нагрузку. Сегодня с утра на общий городской ЦОД, в котором находятся в том числе ресурсы Министерства внутренних дел, была достаточно массированная атака, но в рамках нее мы абсолютно спокойно устояли. Шло большое количество запросов, поэтому ничего не падало, просто производительность чуть-чуть сузилась", - сказал Ермолаев.

В 10:47 мск в Twitter департамента информационных технологий (ДИТ) появилось сообщение о повышенных нагрузках на ЦОД.

"Доступ к сервису "Активный гражданин" может быть затруднен. Приносим извинения за временные неудобства", - говорилось в сообщении. Однако уже 11:04 в ДИТ сообщили, что работа систем восстановлена. "Доступ к сервису "Активный гражданин" возобновлен!" - написали в Twitter департамента.

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером (в электронной системе "Активный гражданин"), а не 15 мая, как было объявлено ранее.

В департаменте информационных технологий пояснили ТАСС, что голосование было запущено заранее, для того чтобы "обеспечить равномерный рост нагрузки, а также проверить еще раз корректность работы всех систем".

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В список для голосования вошли около 4,5 тыс. домов в 85 районах и шести поселениях столицы.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем. В минувшую пятницу, 12 мая, глава города поддержал предложение Общественной палаты Москвы о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

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На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Вирус WannaCry

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем) WannaCry, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica, наблюдались перебои в работе колл-центра российского сотового оператора "Мегафон".

По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая всего было зафиксировано 45 тыс. попыток атаковать компьютеры по всему миру в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Так, безуспешному нападению подверглись компьютеры федеральных министерств, в том числе МВД, МЧС, Минздрава, а также крупнейших компаний: Сбербанка, Ростелекома, РЖД.

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Снос хрущевок в Москве Всемирная атака хакеров
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