Замедление в работе "Активного гражданина" вызвано вирусной атакой на ЦОД Москвы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Затрудненный доступ к системе "Активный гражданин" в понедельник утром был связан с массированной вирусной атакой на столичный центр обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Это (затрудненный доступ) связано не только с "Активным гражданином". Как вы знаете, буквально несколько дней назад были штурмовые атаки, связанные с действиями хакеров, системы выдержали достаточно большую нагрузку. Сегодня с утра на общий городской ЦОД, в котором находятся в том числе ресурсы Министерства внутренних дел, была достаточно массированная атака, но в рамках нее мы абсолютно спокойно устояли. Шло большое количество запросов, поэтому ничего не падало, просто производительность чуть-чуть сузилась", - сказал Ермолаев.

В 10:47 мск в Twitter департамента информационных технологий (ДИТ) появилось сообщение о повышенных нагрузках на ЦОД.

Наблюдаем повышенные нагрузки на ЦОД. Доступ к сервису "Активный гражданин" может быть затруднён. Приносим извинения за временные неудобства — Moscow IT Department (@emoskva) 15 мая 2017 г.

"Доступ к сервису "Активный гражданин" может быть затруднен. Приносим извинения за временные неудобства", - говорилось в сообщении. Однако уже 11:04 в ДИТ сообщили, что работа систем восстановлена. "Доступ к сервису "Активный гражданин" возобновлен!" - написали в Twitter департамента.

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером (в электронной системе "Активный гражданин"), а не 15 мая, как было объявлено ранее.

В департаменте информационных технологий пояснили ТАСС, что голосование было запущено заранее, для того чтобы "обеспечить равномерный рост нагрузки, а также проверить еще раз корректность работы всех систем".

В список для голосования вошли около 4,5 тыс. домов в 85 районах и шести поселениях столицы.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем. В минувшую пятницу, 12 мая, глава города поддержал предложение Общественной палаты Москвы о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Вирус WannaCry

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем) WannaCry, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica, наблюдались перебои в работе колл-центра российского сотового оператора "Мегафон".

По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая всего было зафиксировано 45 тыс. попыток атаковать компьютеры по всему миру в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Так, безуспешному нападению подверглись компьютеры федеральных министерств, в том числе МВД, МЧС, Минздрава, а также крупнейших компаний: Сбербанка, Ростелекома, РЖД.