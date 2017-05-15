Путин прибыл в Иркутск, где проведет совещание о ликвидации последствий природных пожаров

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС// Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутск, где проведет совещание о ликвидации последствий пожаров в Сибири и на Урале. Глава государства прибыл из Пекина, где участвовал в работе форума "Один пояс - один путь".
Две недели назад на совещании в Сочи президент пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров регионы. Тогда он заявил, что ликвидация последствий природных пожаров - это проверка на компетентность и дееспособность глав регионов.
11 мая глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов. В Иркутской области больше всего пострадали от пожаров Киринский и Аларский районы. В целом в Сибири, где в конце прошлой недели огнем было охвачено более 1 тыс. га, сегодня большая площадь пожаров приходится на Забайкальский край.