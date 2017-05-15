Путин прибыл в Иркутск, где проведет совещание о ликвидации последствий природных пожаров

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС// Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутск, где проведет совещание о ликвидации последствий пожаров в Сибири и на Урале. Глава государства прибыл из Пекина, где участвовал в работе форума "Один пояс - один путь".

Две недели назад на совещании в Сочи президент пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров регионы. Тогда он заявил, что ликвидация последствий природных пожаров - это проверка на компетентность и дееспособность глав регионов.

11 мая глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами. Режим чрезвычайной ситуации был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов. В Иркутской области больше всего пострадали от пожаров Киринский и Аларский районы. В целом в Сибири, где в конце прошлой недели огнем было охвачено более 1 тыс. га, сегодня большая площадь пожаров приходится на Забайкальский край.