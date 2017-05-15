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У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4

Происшествия
15 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Данных о разрушениях и жертвах не поступало

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи.

Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее информации, эпицентр стихии находился в море в 850 км к северо-востоку от города Порт-Морсби, столицы Папуа - Новой Гвинеи. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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