У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи.

Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее информации, эпицентр стихии находился в море в 850 км к северо-востоку от города Порт-Морсби, столицы Папуа - Новой Гвинеи. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.