У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи.
Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.
По ее информации, эпицентр стихии находился в море в 850 км к северо-востоку от города Порт-Морсби, столицы Папуа - Новой Гвинеи. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.