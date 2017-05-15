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Прокурор 22 мая попросит наказание для экс-главы ФСИН Реймера по делу о мошенничестве

Происшествия
15 мая, 17:15 дата обновления: 15 мая, 17:24 UTC+3

Александр Реймер обвиняется в мошенничестве при закупке электронных браслетов

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 22 мая приступит к прениям сторон по делу в отношении экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера и его соучастников по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд в 10:00 мск 22 мая начнет прения сторон по делу", - сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

На скамье подсудимых, кроме Реймера, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (так называемых электронных браслетов). При цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. рублей, мобильное устройство (позволяет отслеживать перемещения за пределами дома - прим. ТАСС) приобреталось за 128 тыс. рублей.

Смотрите также
Александр Реймер (в центре)

Уголовное дело в отношении экс-главы ФСИН Александра Реймера. Досье

В рамках уголовного дела ФСИН России подала к обвиняемым гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд рублей.

30 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС), к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными "в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств". В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.

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