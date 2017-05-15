Прокурор 22 мая попросит наказание для экс-главы ФСИН Реймера по делу о мошенничестве

Макрон встретится с представителями оценочной комиссии МОК 16 маяСпорт 15 мая, 17:26
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали зрители из свыше 100 стран мираСпорт 15 мая, 17:16
Глава ФТАР: Кузнецов больше не тренирует мужскую сборную России по тяжелой атлетикеСпорт 15 мая, 17:14
ФК "Динамо" подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окноСпорт 15 мая, 17:08
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в РимеСпорт 15 мая, 17:03
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендиксаОбщество 15 мая, 16:53
Научный центр РАН создадут в Вологодской области для развития АПКНовости партнеров 15 мая, 16:51
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла втрое в 2017 годуПроисшествия 15 мая, 16:48
Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой областиНовости партнеров 15 мая, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 22 мая приступит к прениям сторон по делу в отношении экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера и его соучастников по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд в 10:00 мск 22 мая начнет прения сторон по делу", - сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
На скамье подсудимых, кроме Реймера, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов.
По данным следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (так называемых электронных браслетов). При цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. рублей, мобильное устройство (позволяет отслеживать перемещения за пределами дома - прим. ТАСС) приобреталось за 128 тыс. рублей.
В рамках уголовного дела ФСИН России подала к обвиняемым гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд рублей.
30 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС), к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.
Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными "в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств". В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.
Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.