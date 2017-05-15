Непогода сдерживает распространение природных пожаров в европейской части России

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Резкое похолодание, сопровождаемое дождями, пока сдерживает распространение природных пожаров в европейской части России. Прогноз синоптиков на ближайшие дни неблагоприятный. Так, по данным регионального управления МЧС, в Ярославской области, во вторник ожидается дождь с подтоплением низменных участков автодорог. На Урале, где прогнозируются заморозки с понижением температуры до -4 градусов ночью, погода также препятствует распространению пожаров.

По данным Авиалесоохраны, пока наиболее сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Сибири. В частности, в Иркутской области, где в ближайшие 5 дней прогнозируется высокий класс пожарной опасности.

Дожди спасли ЦФО от пожаров

В большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) обстановка с природными пожарами по-прежнему остается спокойной. По данным опрошенных ТАСС экспертов, этому способствует дождливый и прохладный май. Факторов для возгорания в лесах и на торфяниках пока нет. По данным МЧС, во Владимирской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Курской, Костромской, Ярославской и Тульской областях, пожаров в лесах за минувшие выходные не произошло.

В некоторых регионах из-за прохладной погоды местные власти отменяют действие противопожарного режима. Так, введенный 30 апреля противопожарной режим, был отменен в понедельник, 15 мая, в Орловской области.

В то же время в некоторых регионах ЦФО холода уступили место потеплению, и оно уже спровоцировало возгорание сухой травы в Брянской и Ивановской областях.

Заморозки "остудили" Урал

Спокойная обстановка сохраняется и на Урале. По данным синоптиков, в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие дни ожидаются заморозки, и у региональных управлений МЧС особых поводов для тревоги в связи с пожароопасностью нет.

В главном управлении лесами Челябинской области сообщили, что за минувшие выходные в регионе было ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 37,5 га. "Три возгорания произошло в Чебаркульском лесничестве, по два - в Красноармейском и других лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 69 человек, 28 единиц техники", - уточнили в управлении.

На территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 297 пожаров на площади 2591,88 га. Большинство возгораний произошло на территории Чебаркульского и Шершневского лесничеств Челябинской области.

Более спокойная обстановка сохраняется в Курганской и Тюменской областях, где борются с паводком. В тюменском департаменте лесного комплекса корр. ТАСС сообщили, что с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 82 лесных пожара на площади 457 га. За этот же период в Курганской области произошло 160 лесных пожаров на площади более 3,6 тыс. га, в Свердловской области было зарегистрировано 289 возгораний общей площадью более 3,1 тыс. га.

Неблагоприятный прогноз для Иркутска

По данным пресс-службы Авиалесоохраны, за прошедшие выходные лесопожарная обстановка стабилизировалась в Сибири и на Дальнем Востоке, где горит менее 700 га. В Приморском крае все лесные пожары потушены: в регионе установилась влажная погода с частыми осадками.

В Бурятии зарегистрированы четыре термические точки. "Из них две - это действующие пожары в Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 17 га. Еще два очага в Джидинском и Северо-Байкальском районах локализованы на площади около 120 га", - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По данным Авиалесоохраны, в ближайшие 5 дней прогнозируется высокий класс пожарной опасности только в южной и северо-восточной частях Иркутской области. Причиной обострения ситуации стала сухая и ветреная погода, которая придет на Урал к концу недели.