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В Долгопрудном полиция изъяла более 2,5 кг героина

Происшествия
15 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Трем задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в подмосковном городе Долгопрудном изъяли у трех мужчин 2,5 кг героина, его стоимость на черном рынке составляет около 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Сотрудниками полиции по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств задержаны двое приезжих из стран ближнего зарубежья и ранее судимый житель Московской области. У задержанных полицейские обнаружили более 250 отдельно упакованных свертков с наркотическим средством героин, предназначенным для сбыта на территории московского региона", - сказал собеседник агентства, отметив что подозреваемые заключены под стражу.

Он добавил, что, по оценкам экспертов, изъятый наркотик является высококонцентрированным, на упаковке обнаружены фрагменты маркировки афганских наркопроизводителей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым, если их вина будет доказана, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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