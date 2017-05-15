Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе

ГААГА, 15 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская прокуратура направила российским властям новый запрос об оказании правовой помощи для получения радиолокационных данных на момент крушения Boeing на Украине в июне 2014 года. Об этом говорится в распространенном докладе Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием катастрофы.

В документе отмечается, что данные, полученные от России 26 октября 2016 года, предоставлены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). "Для анализа этих данных российские власти предоставили специальное программное обеспечение без инструкции", - сообщили следователи. Сначала, уточнили они, для него потребовался перевод, а затем проверка на работоспособность, что "заняло достаточно долгое время".

"Только после этого данные могли быть проанализированы, - подчеркнули в ССГ. - И они показали меньше, чем если бы были предоставлены в формате ASTERIX. Иными словами, если бы данные были предоставлены согласно признанным на международном уровне стандартам, например, в формате ASTERIX, это могло бы гарантировать объективность".

Это бы позволило следователям, добавили в ССГ, сравнить их с показателями других радиолокационных систем и получить информацию о "возможных объектах, которые могли пропустить радары авиадиспетчеров".

Для внесения ясности голландская прокуратура направила новый запрос об оказании правовой помощи, в котором содержится просьба "предоставить радиолокационные данные в формате, который позволит провести сравнение". Инстанция также "наняла независимых экспертов для анализа полученных радиолокационных данных".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Уголовным расследованием трагедии занимается, ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.