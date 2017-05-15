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СМИ: суд во Франции приговорил гражданина РФ к тюремному заключению за подделку вина

Происшествия
15 мая, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Александр Югов также обязан выплатить штраф в размере €150 тыс. и €300 тыс. в качестве возмещения ущерба производителям вина

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Суд во французском городе Дижон приговорил в понедельник гражданина России к тюремному заключению на четыре года, два их которых условно, за подделку элитного вина. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, Александра Югова обвинили в продаже более 400 поддельных бутылок вина Romane-Conti. Его также обязали выплатить штраф в размере €150 тыс. и €300 тыс. в качестве возмещения ущерба производителям вина.

У Югова также были два сообщника, оба - граждане Италии, которые уже были ранее осуждены по этому делу в Швейцарии.

Как отмечает радиостанция, мошенничество вскрылось в 2012 году, когда несколько человек связались с настоящими производителями вина Romane-Conti, усомнившись в подлинности купленных ими бутылок.

Винодельческое хозяйство, производящее Romane-Conti, в год выпускает 5-6 тыс. бутылок этого вина. Его цена на винодельне составляет €1672, при перепродаже цена поднимается до €8 тыс. за бутылку. В 2013 году бутылка Romane-Conti в Гонконге была продана почти за €30 тыс., пишет RFI.

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