СМИ: суд во Франции приговорил гражданина РФ к тюремному заключению за подделку вина

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Суд во французском городе Дижон приговорил в понедельник гражданина России к тюремному заключению на четыре года, два их которых условно, за подделку элитного вина. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, Александра Югова обвинили в продаже более 400 поддельных бутылок вина Romane-Conti. Его также обязали выплатить штраф в размере €150 тыс. и €300 тыс. в качестве возмещения ущерба производителям вина.

У Югова также были два сообщника, оба - граждане Италии, которые уже были ранее осуждены по этому делу в Швейцарии.

Как отмечает радиостанция, мошенничество вскрылось в 2012 году, когда несколько человек связались с настоящими производителями вина Romane-Conti, усомнившись в подлинности купленных ими бутылок.

Винодельческое хозяйство, производящее Romane-Conti, в год выпускает 5-6 тыс. бутылок этого вина. Его цена на винодельне составляет €1672, при перепродаже цена поднимается до €8 тыс. за бутылку. В 2013 году бутылка Romane-Conti в Гонконге была продана почти за €30 тыс., пишет RFI.