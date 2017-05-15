В Воронеже более 5 тыс. человек остались без газа из-за аварии

Фернандо: "Спартаку" достаточно неожиданно удалось переломить неудачный ход историиСпорт 15 мая, 22:08
Смена поколений: как изменился состав сборной России по футболу по сравнению с Евро-2016Спорт 15 мая, 21:54
Теннисист Федерер не выступит на Roland GarrosСпорт 15 мая, 21:41
Россия просит ограничить ветсертификацию некачественных молочных продуктов из БелоруссииЭкономика и бизнес 15 мая, 21:12
На востоке Москвы загорелся мусор с покрышкамиМосква 15 мая, 21:01
Шарапова заявила, что не следит за рейтингом и не знает принципа отбора на WimbledonСпорт 15 мая, 21:00
Макрон: Евросоюз нуждается в глубоких реформахМеждународная панорама 15 мая, 20:33
Россия и Саудовская Аравия добавили рынку нефти оптимизмаЭкономика и бизнес 15 мая, 20:31
Хоккеист Кузнецов сыграет в матче ЧМ с латвийцами в звене с НичушкинымСпорт 15 мая, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 15 мая. /ТАСС/. Жители более чем 50 многоквартирных домов остались без газа в результате аварийного отключения на газовых сетях в Воронеже.
Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС Жанна Пошаталова.
"Отключение газа произошло в более чем 50 многоквартирных домах в Левобережном районе Воронежа на семи улицах, в том числе на улицах Димитрова, по Ленинскому проспекту, набережной Авиастроителей, Ильича и других. На месте работают газовые службы", - сказала Пошаталова.
По ее словам, причина отключения выясняется.