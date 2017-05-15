В Воронеже более 5 тыс. человек остались без газа из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 15 мая. /ТАСС/. Жители более чем 50 многоквартирных домов остались без газа в результате аварийного отключения на газовых сетях в Воронеже.

Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС Жанна Пошаталова.

"Отключение газа произошло в более чем 50 многоквартирных домах в Левобережном районе Воронежа на семи улицах, в том числе на улицах Димитрова, по Ленинскому проспекту, набережной Авиастроителей, Ильича и других. На месте работают газовые службы", - сказала Пошаталова.

По ее словам, причина отключения выясняется.