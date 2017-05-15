Электропоезд задавил двух мужчин на станции "Тушино" в Москве

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчин на станции "Тушино" на северо-западе Москвы, от полученных травм оба скончались на месте. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ.
"Около 21:00 электричка совершила наезд на двух мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции "Тушино" в Москве. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказала собеседница агентства.
Устанавливаются обстоятельства ЧП.