Электропоезд задавил двух мужчин на станции "Тушино" в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчин на станции "Тушино" на северо-западе Москвы, от полученных травм оба скончались на месте. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ.

"Около 21:00 электричка совершила наезд на двух мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции "Тушино" в Москве. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказала собеседница агентства.

Устанавливаются обстоятельства ЧП.