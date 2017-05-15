Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электропоезд задавил двух мужчин на станции "Тушино" в Москве

Происшествия
15 мая, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчин на станции "Тушино" на северо-западе Москвы, от полученных травм оба скончались на месте. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ.

"Около 21:00 электричка совершила наезд на двух мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции "Тушино" в Москве. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказала собеседница агентства.

Устанавливаются обстоятельства ЧП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем
4
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
7
Пегов продолжает работать начальником московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама