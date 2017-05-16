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Осужденный по громкому делу "убийств на болотах" британец Брэйди умер в 79 лет

Происшествия
16 мая, 3:01 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Иэн Брэйди вместе со своей возлюбленной Майрой Хиндли в период с 1963 по 1965 годы садистским путем расправились с пятью детьми и подростками возрастом от 10 до 17 лет

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ЛОНДОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британец Иэн Брэйди, осужденный по знаменитому делу "убийств на болотах" вместе со своей возлюбленной Майрой Хиндли, скончался в возрасте 79 лет. Об этом вечером информировала Эшуортская психиатрическая спецбольница в городке Мэгалл (английское графство Мерсисайд), где содержался Брэйди. Фактически это лечебное учреждение является усиленно охраняемой тюрьмой для особо опасных преступников, страдающих расстройствами психики.

"Мы можем подтвердить, что 79-летний пациент, который долгое время находился в Эшуортской лечебнице строгого режима, скончался", - информировал официальный представитель медицинского фонда Mersey Care.

В период с 1963 по 1965 годы Брэйди и Хиндли (умерла в тюрьме в 2002 году) садистским путем расправились с пятью детьми и подростками возрастом от 10 до 17 лет. Жертвами преступников стали Полин Рид, Кит Беннетт, Эдвард Эванс, Лесли Энн Дауни и Джон Килбрайд. Три тела из пяти были обнаружены в горных болотах (вересковых пустошах) Сэддлуорт в национальном парке "Пик дистрикт" на северо-западе Англии, которые и дали название всему делу. Четвертое тело предположительно находится там же, но так и не было найдено.

Процесс по делу состоялся в 1966 году, став первым, в котором рассматривались преступления серийных убийц после отмены в Великобритании смертной казни, и получил невероятно громкий резонанс во всех англо-саксонских странах. И Брэйди, и Хиндли были осуждены на пожизненное заключение.

Многие британские газеты уже вынесли материалы о смерти Брэйди на первые полосы. Газета The Sun назвала покойного монстром.

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