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В Красноярском крае с высоты 400 метров упал мотопарапланерист

Происшествия
16 мая, 6:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, мая. /ТАСС

Он госпитализирован с переломом ребер, проводится проверка

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НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Мотопарапланерист в Красноярском крае упал с высоты 400 метров из-за остановки двигателя. Он госпитализирован с переломом ребер, проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"13 мая около 10:00 в 16 км от села Байкит Эвенкийского района Красноярского края произошло падение мотопараплана под управлением жителя Красноярского края. По предварительной информации причиной падения явилось прекращение работы двигателя указанного транспортного средства на высоте 400 метров", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина с переломами ребер находится в Байкитской районной больнице.

По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства.

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