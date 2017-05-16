Вылет самолета из Кемерово в Москву отложен на 11 часов из-за попавшей в двигатель птицы

КЕМЕРОВО, 16 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Кемерово в Москву задерживается по техническим причинам - необходимости осмотра судна из-за попавшей в правый двигатель птицы. Об этом ТАСС сообщил помощник Кемеровского транспортного прокурора Роман Мехедов.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" по направлению "Кемерово-Москва" задерживается по техническим причинам - попадание птицы в правый двигатель при осуществлении полета. В кемеровский аэропорт прибудет специалист из Новосибирска для осмотра судна", - сказал он.

По предварительной информации, вылет запланирован на 18:00 (14:00 мск). По данным сайта кемеровского аэропорта, самолет должен был отправиться в Москву в 6:50 (2:50 мск). "Сейчас нами оценивается соблюдение требований законодательства, в том числе уточняются обстоятельства произошедшего", - добавил Мехедов.