Вылет самолета из Кемерово в Москву отложен на 11 часов из-за попавшей в двигатель птицы

Петербургская компания "Аскрин" отремонтирует видеооборудование "Газпрома"Банк историй успеха 16 мая, 9:01
Новосибирское УФАС заподозрило муниципальную аптечную сеть в нарушениях при закупкахСибирь 16 мая, 8:01
Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников заняли 11 часовСпорт 16 мая, 7:32
Глава МЧС России Пучков прибыл в Тюмень для контроля за паводковой ситуациейПроисшествия 16 мая, 7:06
"Бостон" вышел в полуфинал плей-офф НБА, где сыграет с "Кливлендом"Спорт 16 мая, 6:13
Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 16 мая, 6:05
Флагман ТОФ крейсер "Варяг" прибыл в Сингапур для участия в международной выставкеАрмия и ОПК 16 мая, 6:00
"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектовКультура 16 мая, 5:46
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛСпорт 16 мая, 5:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 16 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Кемерово в Москву задерживается по техническим причинам - необходимости осмотра судна из-за попавшей в правый двигатель птицы. Об этом ТАСС сообщил помощник Кемеровского транспортного прокурора Роман Мехедов.
"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" по направлению "Кемерово-Москва" задерживается по техническим причинам - попадание птицы в правый двигатель при осуществлении полета. В кемеровский аэропорт прибудет специалист из Новосибирска для осмотра судна", - сказал он.
По предварительной информации, вылет запланирован на 18:00 (14:00 мск). По данным сайта кемеровского аэропорта, самолет должен был отправиться в Москву в 6:50 (2:50 мск). "Сейчас нами оценивается соблюдение требований законодательства, в том числе уточняются обстоятельства произошедшего", - добавил Мехедов.